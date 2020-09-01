Джапарова обговорила з послом Палестини протидію спробам легалізації окупації Криму та ОРДЛО

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова обговорила з послом Палестини в Україні Гашемом Даджані ситуацію з правами людини в окупованому Криму та спроби Росії по легітимізації тимчасової окупації півострова та ОРДЛО.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі дипломатів.

«Еміне Джапарова привернула увагу палестинської сторони до ситуації з правами людини на території тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, етнічної та релігійної дискримінації, а також необхідності міжнародної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, протидії спробам легітимізації тимчасової окупації Російською Федерацією АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обмінялися думками щодо останніх подій в регіоні Близького Сходу та перспектив врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

У ході зустрічі сторони відзначили важливість продовження практики проведення політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами України та Палестини. Співрозмовники домовилися про включення до програми наступного раунду консультацій тематики економічного співробітництва.

Посол підкреслив позитивну динаміку торгівлі між Україною та Палестиною, а також зацікавленість палестинської сторони у збільшенні обсягів поставок на палестинський ринок української аграрної продукції. У цьому контексті було висловлено очікування на візит делегації представників ділових кіл Палестини до України після нормалізації ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу.

Фото: МЗС