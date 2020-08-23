Джапарова пояснила, чому класична журналістика в окупованому Криму неможлива

Класична журналістика в Криму неможлива, а 11 громадянських журналістів перебувають за ґратами влади, яку встановила на окупованому українському півострові Росія.

Про це в ефірі Радіо Свобода сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Укрінформ.

"Скажу, що з останнього, те, що ми відстежуємо. Наприклад, класична журналістика в Криму неможлива. Ми переживали це разом і з "Крим.Реалії", коли починали працювати після окупації, після того, як ми виїхали з Криму. Десятки ЗМІ змушені були виїхати. І таким феноменальним явищем в Криму було формування громадянської журналістики, коли люди, які не згодні з тими правопорушеннями, які відбувалися, з обшуками в будинках кримських татар, просто брали телефони, фільмували, викладали в соціальні мережі. І таких людей так само саджають за ґрати. На сьогодні їх 11. І ми, як міністерство, започатковуємо кампанію на підтримку громадянських журналістів", – наголосила вона.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України — Кримського півострова.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Водночас Україна, Європейський Союз, США та інші країни не визнали результати голосування на «референдумі» і запровадили санкції проти Росії.