Україна протестує проти порушень прав людини у Криму - Офіс Президента

Україна протестує проти порушення прав людини та переслідування своїх громадян в анексованому Криму й працює для звільнення усіх політв'язнів Кремля і полонених.

Про це йдеться у заяві Офісу Президента, повідомляє Укрінформ.

"Україна рішуче протестує проти порушення прав людини та переслідування своїх громадян, які проживають у тимчасово окупованому Криму", - підкреслила в ОП.

В Офісі глави держави розповіли, що цими днями в суді у Ростові-на-Дону розглядається справа кримськотатарських активістів, громадських журналістів та правозахисників, яким загрожує від 15 до 21 року суворого режиму.

Зазначається, що Марлена Асанова, Мемета Белялова, Тимура Ібрагімова, Ернеса Аметова, Сервера Зекір’яєва, Сейрана Салієва, Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова обвинувачують в організації та участі в терористичній організації, хоча вони лише зібралися в мечеті та мали у своїх помешканнях релігійну літературу.

"Фактично корінний народ Криму позбавляють права на те, щоб сповідувати свою релігію на рідній землі", - наголосили в ОП.

В Офісі Президента додали, що серед обвинувачених – тато 13 дітей Сервер Зекір'яєв, правозахисник та координатор руху "Кримська солідарність", кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня Сервер Мустафаєв, громадський журналіст і батько трьох дітей Тимур Ібрагімов, голова релігійної громади "Топчикой" Едем Смаїлов. "Наполягаємо, що практика створення ворогів з цілих народів має припинитися, адже в сучасному цивілізованому світі не може бути місця для переслідувань за політичними, національними чи релігійними ознаками. Також хочемо нагадати, що свобода совісті – невід'ємна складова громадянських прав і свобод, що закріплена в конституціях багатьох країн", - підкреслили в ОП. В Офісі глави держави також запевнили, що Україна щоденно працює заради звільнення всіх політв’язнів і полонених, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і на території Російської Федерації.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 серпня силовики прийшли з обшуком в будинки кримських татар Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Айдера Аблякімова (с. Сонячна долина Судакського району), Ридвана Умерова (м. Судак) та Енвера Топчі (смт. Ічкі (Совєтський) Ічкінського району).

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір". Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов біли заарештовані в жовтні 2017 року. Координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едему Смаілова заарештували в травні 2018 року. ФСБ Росії інкримінує їм участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

Фото: Ґрати