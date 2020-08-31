"Росія продовжує репресії": у МЗС відреагували на нові обшуки і затримання кримських татар

Укрінформ
Обшуки у будинках кримських татар і затримання в анексованому Росією Криму 31 серпня є черговим прикладом продовження Росією переслідувань щодо тих, хто виступає проти незаконної московської окупації.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

"Російська окупаційна влада продовжує переслідувати кримських татар, про що свідчить затримання кримського журналіста Айдера Кадирова після сьогоднішніх обшуків будинків. Це свіжий приклад триваючих репресій проти тих, хто виступає проти незаконної московської окупації #CrimeaIsUkraine", - написала Зеленко.

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Як повідомляв Укрінформ, російська окупаційна влада у понеділок, 31 серпня, проводить обшуки у будинках кримських татар у чотирьох населених пунктах окупованого Криму. Чотирьох осіб затримали.

Слідчі Головного управління поліції Криму відкрили кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків в будинках кримських татар. Вони кваліфікували дії окупаційної влади за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

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