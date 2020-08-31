Окупанти затримали активіста, який висвітлював суди над кримськими татарами

Окупанти затримали активіста, який висвітлював суди над кримськими татарами

Відео
Укрінформ
Один із затриманих у понеділок активістів Кримської солідарності Айдер Кадиров постійно висвітлював суди над кримськими татарами та допомагав сім'ям політв'язнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кримська солідарність у Фейсбук.

«Айдер, проживаючи в селі Розливи Нижньогірського району, активно відвідував суди над кримськими татарами, висвітлював ці суди, а також допомагав сім'ям політв'язнів», - повідомляється в прямому ефірі Кримської солідарності.

За даними громадської організації, в Айдера четверо неповнолітніх дітей, старший із яких - інвалід дитинства. Наймолодшій дитині - 2,5 року. Сам Айдер Кадиров хворий на цукровий діабет.

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У відео, опублікованому Кримською солідарністю, дружина Айдера Ульвіє Кадирова повідомила, що о шостій годині ранку, коли сім'я ще спала, до них у двір зайшли шестеро осіб і стали стукати у двері. Їх було шестеро осіб - двоє у цивільному, в тому числі слідчий, ще двоє - в масках і двоє понятих.

«Вони зачитали протокол і почали запитувати чоловіка про те, чи знає він нікого Дададжонова Уміджона, якого звинувачують за частиною 2 статті 205.5. (КК РФ Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації - ред.).

Запитали у чоловіка паспорт, російського паспорта у нього не було, тому що ми його здали. Забрали український паспорт і телефон», - розповіла жінка.

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Вона уточнила, що силовики провели огляд всіх кімнат будинку, речі не чіпали і повідомили, що відвезуть чоловіка до Сімферополя в управління ФСБ, допитають, а потім нібито відпустять.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок зранку силовики прийшли в будинки кримських татар Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Рідвана Умерова (м. Судак), Айдера Аблякімова (Судакський район, селище Сонячне), Енверу Топчі (Совєтський район).

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