“Суд” у Криму припинив справу щодо дружини політв'язня Асанова

Так званий суд в окупованому Криму припинив адміністративну справу щодо Айше Асанової - дружини фігуранта другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Марлена Асанова.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомляє Кримська солідарність.

«Бахчисарайський районний суд розглянув апеляційну скаргу захисників на постанови Мирового судді дільниці №28 Артема Черкашина і припинив адміністративну справу», - повідомляє Кримська солідарність з посиланням на адвоката Рустема Кямілєва.

Як зазначив адвокат, справу припинено, оскільки в діях Айше Асанової з самого початку не було складу правопорушення.

«Справу припинено з тих підстав, що вину Асанової Айше в суді не було доведено ні матеріалами адміністративної справи, ні показаннями пристава Михайла Чорновола, який склав протокол. Складу правопорушення в діях Айше з самого початку не було і ми прописували це в апеляційній скарзі», - прокоментував підсумки засідання Кямілєв.

Як повідомлялося, 17 березня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону після закінчення судового засідання по другій Бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» Асанова написала записку зі словами «Ти потрібен мені як повітря» і показала її чоловікові.

Після цього до жінки підійшов судовий пристав Михайло Чорновол і склав на Асанову адміністративний протокол. Адвокати Олексій Ладін і Айдер Азаматов, які стали очевидцями того, що відбувається, пояснили приставу, що його дії незаконні. Пристав же вважав, що «Асанова проводила спілкування з підсудним Асановим за допомогою плаката, що містить інформацію особистого характеру».

25 червня Бахчисарайський мировий суд визнав Айше Асанову винною за ч. 2 ст. 17.3. Кодексу про адміністративні правопорушення РФ і оштрафував її на суму в розмірі 500 рублів. Адвокат Ліля Гемеджі в суді першої інстанції заявила клопотання про примусовий привід пристава або про допит пристава шляхом відеоконференцзв'язку з Південним Окружним Військовим судом в Ростові-на-Дону. На обидва клопотання суддя відповів відмовою, після чого захист подав апеляційну скаргу.

Чоловік Айше Асанової Марлен Асанов затриманий у жовтні 2017 року. ФСБ РФ інкримінує йому та ще сімом фігурантам другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» участь у забороненій у Росії і анексованому Криму організації.