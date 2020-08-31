Окупанти знову прийшли з обшуками до кримських татар, четверо затриманих

У чотирьох населених пунктах окупованого Криму проходять обшуки в будинках кримських татар. Чотирьох осіб затримали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбук активістка Кримської солідарності Лутфіє Зудієва.

«У Криму в будинках кримських татар зараз проходять обшуки щонайменше в чотирьох населених пунктах», - повідомила Зудієва.

Вона уточнила, що обшуки силовиків відбуваються в селі Розливи Нижньогірського району у Айдера Кадирова (1986 рік народження), що є кореспондентом «Кримської солідарності» і видання Грані.ру. Крім того, в м. Судаку силовики прийшли в будинок активіста і священнослужителя Рідвана Умерова (1991 рік народження), а також у Судакському районі в селищі Сонячна Долина до активіста Айдера Аблякімова (1990 рік народження). У смт Совєтський обшук проходить в будинку кримського татарина Енвера Топчи (1991 рік народження).

За даними активістки, всіх чотирьох кримських татар затримали і везуть в будівлю УФСБ в Сімферополі.

Юридичний захист Айдеру Кадирову буде здійснювати адвокат Олексій Ладін, Енверу Топчи - адвокат Еміне Авамілєва, Айдеру Аблякімову - адвокат Сафіє Шабанова, Рідвану Умерову - адвокат Марлен Халіков.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня в чотирьох регіонах Криму силовики провели обшуки в будинках кримських татар і затримали сімох осіб.

Фото: Кримська солідарність