Японія заборонила в'їзд іноземцям до 7 лютого

Японська влада ухвалила рішення повністю припинити в'їзд у країну для всіх іноземних громадян до 7 лютого, включаючи підприємців з 11 країн Азії, яким раніше дозволялися бізнес-поїздки у Японію.

Як передає Укрінформ з посиланням на Japan Times, про це заявив в середу прем'єрміністр Японії Йошіхіде Суґа.

«Щоб захистити життя і зберегти джерела заробітку людей, а також усунути потенційні ризики (через пандемію), я вирішив тимчасово призупинити в'їзд іноземних громадян з метою бізнесу», - сказав Суґа.

Таким чином, поїздки до Японії для бізнесменів з В'єтнаму, Китаю, Південної Кореї, Тайваню, Гонконгу, М'янми, Таїланду, Камбоджі, Сінгапуру, Шрі-Ланки та Малайзії стануть тимчасово недоступними до закінчення режиму надзвичайного стану у країні.

Як повідомлялося раніше, уряд Японії заборонив в'їзд з усіх іноземних держав з 28 грудня до кінця січня через поширення нового штаму коронавірусу.

У той же час, в'їзд для бізнесменів і бізнес-делегацій з 11 країн і регіонів Азії, включаючи Китай і Південну Корею, обмежений не був.

Як передавав Укрінформ, з 14 січня в Японії буде діяти режим надзвичайного стану ще в семи префектурах країни на додаток до вже раніше введеного режиму НС у чотирьох інших префектурах.

Станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92009660 випадків коронавірусу, зокрема 1970095 смертей та 65822734 одужань.