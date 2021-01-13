Японія ввела надзвичайний стан ще в семи префектурах

Уряд Японії розширив зону дії режиму надзвичайного стану в зв'язку з пандемією коронавірусу ще на сім префектур.

Про це заявив у середу прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, передає Укрінформ з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, до префектури Токіо і трьох сусідніх, в яких режим НС запроваджено з минулого четверга, приєднаються західні префектури Осака, Хього, Кіото, центральні Гіфу й Айті, південно-західна Фукуока, а також східна Ібаракі.

Повідомляється, що нові обмеження в семи префектурах набирають чинності в четвер і діятимуть до 7 лютого.

Режим НС в Японії передбачає закриття ресторанів та барів не пізніше 20:00. Тренажерні зали, універмаги і розважальні заклади також мають закриватися раніше. Японцям небажано залишати свої будинки без поважної причини, особливо після 20:00.

Компаніям рекомендували перевести співробітників на дистанційну роботу, щоб зменшити кількість людей в офісі на 70 відсотків.

За даними сайту Worldometer, в Японії з початку пандемії зафіксовано 292 212 випадків коронавірусу, з них 4 094 летальних, 225 396 осіб одужали.

У світі зареєстровано 92 100 033 випадки коронавірусу, в тому числі 1 972 386 летальних, подолали хворобу 65 949 069 осіб.

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