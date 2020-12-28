В Японію з ПАР «завезли» новий штам коронавірусу

В Японії виявили новий штам коронавірусу в жінки, яка приїхала з ПАР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє JiJi Press.

Згідно з повідомленням японського Міністерства охорони здоров'я, у понеділок в Японії вперше було виявлено новий штам коронавірусу, який поширюється у ПАР.

Новий штам був виявлений у 30-річної жінки, яка прибула до летовища "Наріта" поблизу Токіо 19 грудня після перебування у ПАР.

Після того, як у неї виявили коронавірус, її зразки були ретельно вивчені у Національному інституті інфекційних хвороб. Там було встановлено, що це новий штам коронавірусу.

Як повідомлялося, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксовано у низці країн, зокрема у Німеччині та Франції.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 81 264 631 випадок зараження коронавірусом, зокрема, 1 774 317 летальних, одужали 57 413 190 осіб.

Фото: Getty Images