В Японію з ПАР «завезли» новий штам коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє JiJi Press.
Згідно з повідомленням японського Міністерства охорони здоров'я, у понеділок в Японії вперше було виявлено новий штам коронавірусу, який поширюється у ПАР.
Новий штам був виявлений у 30-річної жінки, яка прибула до летовища "Наріта" поблизу Токіо 19 грудня після перебування у ПАР.
Після того, як у неї виявили коронавірус, її зразки були ретельно вивчені у Національному інституті інфекційних хвороб. Там було встановлено, що це новий штам коронавірусу.
Як повідомлялося, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19.
Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксовано у низці країн, зокрема у Німеччині та Франції.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 81 264 631 випадок зараження коронавірусом, зокрема, 1 774 317 летальних, одужали 57 413 190 осіб.
Фото: Getty Images