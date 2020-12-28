«Британський» штам COVID-19 виявили й у Фінляндії

Перший носій нового штаму коронавірусу, що отримав розповсюдження у Великій Британії, виявлено у Фінляндії, у регіоні Кюменлааксо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle .

Підтвердження було отримано в Різдво. Заражений прибув у країну із Західної Європи.

Відділ з охорони здоров'я округу Кюменлааксо Kymsote вже почав відстеження ланцюжків зараження, щоб зупинити поширення нового типу вірусу.

Зазначається, що минулої суботи новий штам було виявлено у Швеції. Відомство охорони здоров'я і соціального благополуччя Фінляндії THL закликає всіх, хто приїхав до Фінляндії 7 грудня або пізніше, пройти тест на коронавірус. Це стосується навіть тих, хто вже здавав тест після повернення в країну.

Як повідомлялося, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніше ніж вірус SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19.

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Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксовано у ряді країн, у тому числі у Німеччині та Франції.

За даними Worldometer, у світі виявлено 81 205 559 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 1 773 407 летальних, одужали 57 355 677 осіб.

Фото: Mårten Lampén/Yle