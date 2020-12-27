Мутований коронавірус виявили у Швейцарії

Новий штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, зафіксували у Швейцарії.

Як передає Укрінформ, про це заявляє SRF із посиланням на МОЗ Швейцарії.

Зазначається, що новий штам коронавірусу підтверджено у трьох осіб. У двох пацієнтів його виявили декілька днів тому, у третього - у суботу, 26 грудня.

"Усіх контактних осіб ідентифіковано, вони перебувають на карантині", - заявили у швейцарському МОЗ.

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Як повідомлялося, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, аби убезпечитися від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже було зафіксовано у низці країн, у тому числі у Німеччині та Франції.