В Іспанії зафіксували перші випадки зараження мутованим коронавірусом

У столичному регіоні Іспанії виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу, який вперше виявили у Великій Британії у грудні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

У Мадриді було підтверджено чотири випадки нового штаму коронавірусу, який, як вважають, є більш інфекційним та нещодавно з'явився у Великій Британії, заявили у регіональному уряді Мадриду.

Усі чотири випадки стосуються людей, які нещодавно прибули з Великої Британії, заявив на пресконференції заступник керівника управління охорони здоров'я Мадриду Антоніо Сапатеро.

"Пацієнти не важко хворі, ми знаємо, що цей штам є більш передавальним, проте він не викликає більш серйозних ускладнень", - сказав Сапатеро.

Як повідомлялося, у Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу в осіб, які прибули з Великої Британії. Також новий штам напередодні зафіксували у Франції.

14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного генома виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантин у Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання поширення нового штаму коронавірусу.

Новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії, Сінгапурі.