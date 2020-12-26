В Іспанії зафіксували перші випадки зараження мутованим коронавірусом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
У Мадриді було підтверджено чотири випадки нового штаму коронавірусу, який, як вважають, є більш інфекційним та нещодавно з'явився у Великій Британії, заявили у регіональному уряді Мадриду.
Усі чотири випадки стосуються людей, які нещодавно прибули з Великої Британії, заявив на пресконференції заступник керівника управління охорони здоров'я Мадриду Антоніо Сапатеро.
"Пацієнти не важко хворі, ми знаємо, що цей штам є більш передавальним, проте він не викликає більш серйозних ускладнень", - сказав Сапатеро.
Як повідомлялося, у Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу в осіб, які прибули з Великої Британії. Також новий штам напередодні зафіксували у Франції.
14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного генома виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантин у Лондоні та на південному сході Англії.
Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання поширення нового штаму коронавірусу.
Новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії, Сінгапурі.