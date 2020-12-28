Перші зараження новим штамом COVID-19 виявили у Південній Кореї

У Південній Кореї зареєстровані три випадки зараження новим мутованим штамом коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань (KDCA).

«Унаслідок генетичного аналізу коронавірус був виявлений у трьох осіб, які прибули з Великої Британії 22 грудня. Вони в'їхали в країну як сім'я, що проживає в Лондоні, і при перевірці у них виявили вірус, зараз вони знаходяться в карантині», - йдеться в повідомленні KDCA.

Загалом же з початку пандемії в країні виявили 57 680 випадків коронавірусу.

Як передавав Укрінформ, за минулу п’ятницю в Південній Кореї зафіксували другий щоденний антирекорд кількості нових випадків коронавірусу. З огляду на це керівник KDCA Чон Ін Кьон закликав скасувати всі збори та проводити громадські та релігійні заходи в мережі Інтернет.

Нагадаємо, що у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, аби убезпечитися від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже було зафіксовано у низці країн, у тому числі у Німеччині та Франції.