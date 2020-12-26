У Кореї зафіксували другий добовий COVID-антирекорд

У Південній Кореї зафіксували другий щоденний антирекорд кількості нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань (KDCA) заявило, що в п'ятницю в країні було зареєстровано 1 132 нових випадки коронавірусу, що є другим показником після антирекорду - 1 241, зафіксованого днем раніше.

"Вірус поширюється, коли та куди завгодно", - сказав міністр охорони здоров'я країни Квон Деок-Чеол.

У зв'язку з цим, керівник KDCA Чон Ін Кьон закликав скасувати всі збори та проводити громадські та релігійні заходи в мережі Інтернет. Уряд Південної Кореї планує провести засідання у неділю, щоб обговорити, чи посилювати правила соціальної дистанції до найсуворішого рівня для більшої частини столиці країни - Сеулу.

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Як повідомлялося, станом на ранок 26 грудня, у світі за час пандемії хворобу COVID-19 виявили у 80 222 603 осіб. За вказаний період від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 757 985 хворих. Одужали від недуги за цей період 56 490 167 пацієнтів.