Південна Корея посилює карантин на тлі нового спалаху коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
У країні обмежать приватні громадські зібрання до п'яти осіб, закриють гірськолижні курорти й основні туристичні місця по всій країні напередодні католицького Різдва.
Це найсерйозніший крок, зроблений урядом країни для відновлення соціального дистанціювання після місяців послаблення.
За словами прем'єр-міністра Чунг Се-Кюна, обмежувальні заходи діятимуть як мінімум до 3 січня.
Як нагадує видання, Сеул опинився в центрі нового спалаху коронавірусу. Цей сплеск змусив уряд країни підняти обмеження соціального дистанціювання до максимальних рівнів, чому політики чинили опір протягом кількох тижнів через економічні проблеми в країні.
За даними Worldometer, на сьогодні в Південній Кореї зафіксовано 51 460 випадків коронавірусу, 722 людини загинули. Вже тиждень у країні фіксують від восьмисот до тисячі нових випадків щодня.
Станом на ранок 22 грудня у світі зафіксовано 77 717 847 випадків коронавірусу, з них 1 709 007 смерті і 54 592 981 одужання.
Фото: АА