Південна Корея посилює карантин на тлі нового спалаху коронавірусу

Південна Корея посилить обмеження на тлі нового спалаху коронавірусних інфекцій на час зимових свят.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

У країні обмежать приватні громадські зібрання до п'яти осіб, закриють гірськолижні курорти й основні туристичні місця по всій країні напередодні католицького Різдва.

Це найсерйозніший крок, зроблений урядом країни для відновлення соціального дистанціювання після місяців послаблення.

За словами прем'єр-міністра Чунг Се-Кюна, обмежувальні заходи діятимуть як мінімум до 3 січня.

Як нагадує видання, Сеул опинився в центрі нового спалаху коронавірусу. Цей сплеск змусив уряд країни підняти обмеження соціального дистанціювання до максимальних рівнів, чому політики чинили опір протягом кількох тижнів через економічні проблеми в країні.

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За даними Worldometer, на сьогодні в Південній Кореї зафіксовано 51 460 випадків коронавірусу, 722 людини загинули. Вже тиждень у країні фіксують від восьмисот до тисячі нових випадків щодня.

Станом на ранок 22 грудня у світі зафіксовано 77 717 847 випадків коронавірусу, з них 1 709 007 смерті і 54 592 981 одужання.

Фото: АА