Південна Корея посилює карантин на тлі нового спалаху коронавірусу

Південна Корея посилює карантин на тлі нового спалаху коронавірусу

Укрінформ
Південна Корея посилить обмеження на тлі нового спалаху коронавірусних інфекцій на час зимових свят.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

У країні обмежать приватні громадські зібрання до п'яти осіб, закриють гірськолижні курорти й основні туристичні місця по всій країні напередодні католицького Різдва.

Це найсерйозніший крок, зроблений урядом країни для відновлення соціального дистанціювання після місяців послаблення.

За словами прем'єр-міністра Чунг Се-Кюна, обмежувальні заходи діятимуть як мінімум до 3 січня.

Як нагадує видання, Сеул опинився в центрі нового спалаху коронавірусу. Цей сплеск змусив уряд країни підняти обмеження соціального дистанціювання до максимальних рівнів, чому політики чинили опір протягом кількох тижнів через економічні проблеми в країні.

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За даними Worldometer, на сьогодні в Південній Кореї зафіксовано 51 460 випадків коронавірусу, 722 людини загинули. Вже тиждень у країні фіксують від восьмисот до тисячі нових випадків щодня.

Станом на ранок 22 грудня у світі зафіксовано 77 717 847 випадків коронавірусу, з них 1 709 007 смерті і 54 592 981 одужання.

Фото: АА

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