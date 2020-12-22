У Канаді від коронавірусу померли вже більше 14 тисяч осіб

Кількість летальних випадків унаслідок коронавірусної інфекції у Канаді перевищила 14 тисяч.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

Зазначається, що COVID-19 забрав життя 14 228 жителів Канади.

Від початку епідемії тест на коронавірус здали 13 115 616 канадців. Інфікування підтвердили у 507 795 осіб. Вилікувалися 416 708 пацієнтів, і зараз у країні залишається 76 859 активних випадків.

Більше третини (176 985 осіб) інфікованих мешкають у Квебеку, з них понад 60 тис. - у Монреалі, найбільшому місті цієї провінції. На Монреаль також припадає понад чверть усіх летальних випадків унаслідок COVID-19 у Канаді - 3741.

Упродовж останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді продовжує зростати, тому влада деяких регіонів вимушена відновити частину скасованих раніше обмежень.

У найбільших за кількістю населення провінціях Квебек та Онтаріо після Різдва знову буде оголошено локдаун.