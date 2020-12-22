У світі зареєстрували 77,7 мільйона випадків COVID-19
Укрінформ
Станом на ранок 22 грудня у світі зафіксовано 77 717 847 випадків коронавірусу, з них 1 709 007 смерті та 54 592 981 одужання.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
За ніч було зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків, померло 587 осіб.
У США на сьогодні зафіксовано найбільшу кількість хворих у світі - 18 473 716, зокрема 326 772 не впоралися з вірусом і 10 802 496 одужали.
Індія з 10 075 422 випадками знаходиться на другому місці антирейтингу, а Бразилія (7 264 221) - на третьому.