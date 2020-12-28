У Бельгії розглядають стратегію «однієї дози» для прискорення вакцинації

У Бельгії зважають на можливість прискорення вакцинації за рахунок одного щеплення замість двох, що може дозволити швидше охопити щепленням та сформувати імунітет до інфекції у більшої кількості людей.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у бельгійському виданні «The Brussels Times».

«Бельгійська оперативна група з вакцинації зважає на сценарій, за яким якомога більше людей мають отримати перше щеплення вакциною проти коронавірусу, ніж натомість щеплення отримають в двічі менше людей за умови отримання ними другої дози вакцини за кілька тижнів. Таку ідею висунув провідний епідеміолог країни П’єр Ван Дамм (Pierre Van Damme), який зауважив, що стратегія «однієї дози», яка вже була застосована у канадській провінції Квебек, може дозволити зробити щеплення усьому населенню Бельгії до літа поточного року», - йдеться у публікації.

Хоча більшість вакцин потребують подвійного щеплення, на захист власної пропозиції епідеміолог наводить думку, що період між вакцинаціями може бути продовжений від початкових кількох тижнів до шести місяців. Такий висновок поділяють впливові експерти мікробіологи Герман Гуссенс (Herman Goossens) та Йоган Нейтц (Johan Neyts). При цьому на користь такої стратегії вони висловлюють думку, що після появи «британського» штаму коронавірусу, більш заразного та агресивного, треба якомога швидше захистити від інфекції якомога більшу кількість людей.

Вірусолог Нейтц стверджує, що навіть одна доза вакцини може бути ефективною. «Дослідження із вакциною Pfizer показують, що вона надає добрий захист до 90 відсотків вже після першої дози» - заявив фахівець під час спілкування з пресою. При цьому експерт визнає, що друга доза доводить захист до максимуму та формує стійкий імунітет в організмі. Але для формування такої «пам’яті тіла» період між щепленнями може сягати шести місяців.

Як зазначає видання, перші щеплення сьогодні отримають пацієнти трьох будинків з догляду за літніми людьми у Брюсселі, в провінції Антверпен та у Монсі. Ці перші щеплення будуть символічною ознакою надії на подолання вірусу напередодні Нового Року. Разом із цим, за національним планом вакцинації, масові щеплення в країні мають розпочатися з 5 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні 10 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech прибули до клініки медичного університету в Лювені у контейнерах, що були охолоджені до -75 градусів Цельсія. Для використання ці вакцини були розморожені у холодильних установках за температурі від 2 до 6 градусів, за якої зберігатимуть ефективність кілька днів. З Лювенського університету препарат буде доставлений у згадані будинки для догляду за літніми людьми, а також до 41 лікарні Бельгії, які будуть залучені до вакцинації населення.