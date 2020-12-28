У реанімаціях Бельгії кількість COVID-хворих зменшилася до показників жовтня

Перед початком вакцинації від COVID-19 у Бельгії кількість пацієнтів із коронавірусом у відділеннях реанімації вперше з 20 жовтня становить менш як 500 осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише бельгійське видання VRT.

«Упродовж цього тижня щодня госпіталізували в середньому 157 нових пацієнтів з коронавірусом (на 9% менше, ніж протягом попереднього тижня). Загалом у лікарнях Бельгії перебувають 2 287 пацієнтів, з них 494 - у реанімації, з них 286 підключені до апаратів ШВЛ. Вперше з 20 жовтня у відділеннях інтенсивної терапії менше, ніж 500 пацієнтів», - йдеться у повідомленні.

Тим часом країна готується до початку вакцинації, яка має стартувати у понеділок, 28 грудня.

Перші партії вакцини Pfizer/BioNTech - близько 10 тисяч доз - прибули до медичного університету в місті Лювен. Звідси її розвезуть по лікарнях та будинках для літніх по всій території країни.

Як повідомляв Укрінформ, Європейське медичне агентство 21 грудня дало дозвіл на ринкове використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech/Pfizer. Вакцинація дозволена людям з 16 років.

Фото: vrt.be