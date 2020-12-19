Бельгійська чиновниця «злила» ціни на COVID-вакцини: це може зашкодити переговорам

Випадкове оприлюднення членом федерального уряду Бельгії цін на вакцини проти COVID-19 може зашкодити переговорним позиціям Єврокомісії в укладенні контрактів на постачання вакцин від різних виробників.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у сьогоднішній публікації бельгійського видання The Brussels Times.

«Список сум, що були сплачені (за майбутні вакцини) Європейською комісією, яка веде переговори від імені 27 країн-членів ЄС, був оприлюднений в аккаунті в Tвіттері федерального секретаря з питань бюджету Еви Де Блекер. Хоча цей пост був пізніше видалений, його копії широко розійшлися у мережі. Після того, як цей факт було виявлено, з’явилося пояснення, що у момент появи посту сама чиновниця була вдома і спала, що, втім, не може пом’якшити її відповідальність за витік інформації», - йдеться у публікації.

Як зазначається, ціни на кожну із шести перспективних вакцин, що входять до портфоліо Єврокомісії, є предметом комерційної таємниці. Окрім того, що ця інформація стала надбанням широкої громадськості, вона може бути використана також компаніями, які ведуть переговори з Єврокомісією про перспективне постачання вакцин.

Для деяких із вакцин ціни виявилися значно нижчими, ніж ті, що прогнозувалися під час переговорів. Найбільш дешевою виявилася вакцина від компанії AstraZeneca, за повідомленням – 2,50-3 євро за дозу, при цьому ЄС вже сплатив за форвардну закупівлю цих вакцин по 1,78 євро. Вакцина Pfizer, за оприлюдненою інформацією, вартує 15,5 євро за дозу, при цьому ЄС вже оплатив форвардні закупівлі по 12 євро за дозу. За даними цього ж джерела, вакцина Moderna обходиться у 20-30 євро, при цьому ЄС вже сплатив по 14,7 євро за дозу.

Речник Єврокомісії зауважив, що ця євроінституція намагається зробити процес вакцинації якомога прозорішим, але у світі комерції жоден контракт не обходиться без елементів комерційної таємниці.

Єврокомісія відмовилася від коментарів або припущень щодо майбутніх цінових показників вакцини, а також від того, чи буде цей виток мати для бельгійського урядовця правові наслідки. При цьому речник Єврокомісії визнав, що цей витік інформації «жодним чином не полегшує переговори».

Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія уклала форвардні контракти на закупівлю вакцин проти COVID-19 з шістьма виробниками і наразі веде переговори з сьомою компанією - Novavax. Нинішнє портфоліо Єврокомісії включає шість вакцин, виробництво яких базується на чотирьох різних технологіях.

Зокрема, Єврокомісія уклала шість контрактів з компаніями BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sanofi і Moderna. Перед допущення до використання на європейському ринку вакцини всіх типів будуть належним чином оцінені Європейським медичним агентством на ефективність та безпечність. Як очікується, перші щеплення від COVID-19 європейці зможуть отримати вже до кінця року.

Фото: Belga