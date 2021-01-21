У Британії за день вакцинували рекордну кількість людей - 343 тисячі

Рекордна кількість - 343 тисячі - громадян отримали першу дозу щеплення від коронавірусу у Великій Британії протягом вівторка: британське медичне відомство очікує вакцинувати до середини лютого загалом 15 мільйонів людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Для виконання такого плану в уряді країни вважають, що слід вийти на показник 400 тисяч щеплень щодня.

А ось колишній британський прем’єр Тоні Блер закликав досягти рівня 600 тисяч вакцинованих щодня – на думку ексурядовця, це б дозволило країні «повернути до нормальності» вже до середини травня.

З іншого ж боку, в лондонському уряді не розголошують даних про те, скільки доз вакцин наразі є в запасах країни.

Як повідомлялося, в Об’єднаному Королівстві першу дозу щеплення від COVID-19 уже отримали загалом 4,6 мільйона людей. Використовуються при цьому препарати від Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.

Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії другий день поспіль фіксують рекордну кількість смертей від коронавірусної хвороби за добу – 1 820. Зазначається, що днем раніше у Британії зафіксували 1 610 смертей за добу. Прем’єр-міністр країни Борис Джонсон назвав цю цифру жахливою, оскільки загальна кількість смертей з початку пандемії наближається до 100 тисяч. Наразі у Британії зафіксовано 93 290 летальних випадків від COVID-19.

Від початку пандемії у Великій Британії зафіксували 3 505 754 випадків інфікування, з них за останню добу - 38 905. Це на 18% менше за кількість випадків тиждень тому.

За даними Worldometer, у світі виявлено 97 388 314 випадків COVID-19, зокрема 2 085 525 летальних, одужали 69 948 686 осіб.