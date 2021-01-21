ВООЗ не зафіксувала жодної смерті від COVID-вакцин

ВООЗ не зафіксувала жодної смерті від COVID-вакцин

Укрінформ
У результаті мільйонів щеплень від COVID-19, зроблених по всьому світові, не зафіксовано жодних побічних наслідків, які призвели б до смерті людей.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявила заступниця генерального директора ВООЗ з питань доступу до медицини, вакцин та ліків Маріанжела Сімао.

“Зараз у світі є одна вакцина, яка широко використовується, - виробництва Pfizer. Досі у результаті її використання - як і будь-яких інших вакцин - летальних випадків не зафіксовано”, - зазначила Сімао.

Вона розповіла, що у кількох вакцинованих розвинулася тяжка анафілактична реакція, “оскільки деякі люди мали до цього історію серйозних алергій”.

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“Анафілактична реакція виникає, коли тіло сильно реагує на ліки, їжу чи інші речовини. Тому особам, схильним до цього, ми завжди рекомендуємо робити щеплення у лікарні, де є умови для реагування на розвиток серйозних побічних ефектів”, - вказала експерт ВООЗ.

За останніми даними порталу Our World in Data, у світі зроблено майже 42 мільйонм щеплень від COVID-19.

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