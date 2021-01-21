ВООЗ не зафіксувала жодної смерті від COVID-вакцин

У результаті мільйонів щеплень від COVID-19, зроблених по всьому світові, не зафіксовано жодних побічних наслідків, які призвели б до смерті людей.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявила заступниця генерального директора ВООЗ з питань доступу до медицини, вакцин та ліків Маріанжела Сімао.

“Зараз у світі є одна вакцина, яка широко використовується, - виробництва Pfizer. Досі у результаті її використання - як і будь-яких інших вакцин - летальних випадків не зафіксовано”, - зазначила Сімао.

Вона розповіла, що у кількох вакцинованих розвинулася тяжка анафілактична реакція, “оскільки деякі люди мали до цього історію серйозних алергій”.

“Анафілактична реакція виникає, коли тіло сильно реагує на ліки, їжу чи інші речовини. Тому особам, схильним до цього, ми завжди рекомендуємо робити щеплення у лікарні, де є умови для реагування на розвиток серйозних побічних ефектів”, - вказала експерт ВООЗ.

За останніми даними порталу Our World in Data, у світі зроблено майже 42 мільйонм щеплень від COVID-19.