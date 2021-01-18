COVID-вакцини вистачить для всіх – глава ВООЗ

У світі буде достатня кількість вакцини проти коронавірусу (COVID-19), проте нині її першими потребують люди, які перебувають у зоні ризику.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 18 січня заявив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Габреісус.

«Вакцини буде достатньо для всіх. Однак, на даний час треба працювати разом як одна світова родина для того, аби ставити у пріоритет у всіх країнах тих, хто перебуває у зоні ризику захворіти тяжкою хворобою та померти», - сказав він.

За його словами, ВООЗ вже зарезервувала 2 мільярди доз COVID-вакцин від п’ятьох виробників, із опцією на ще один додатковий мільярд доз. Він додав, що сподівається на початок їх поставок у лютому цього року.

Тедрос Аданом Габреісус також наголосив на необхідності рівного розподілу вакцин у світі.

«Понад 39 мільйонів щеплень вакциною вже були зроблені у щонайменше 49 країнах з високим рівнем доходу. І тільки в одній країні з низькими доходами були зроблені 25 щеплень. Не 25 мільйонів, не 25 тисяч, а просто 25», - зазначив він.

Глава ВООЗ зауважив, що «світ перебуває на межі моральної катастрофи, цей провал буде оплачено життями в найбідніших країнах світу».

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 січня у світі з початку пандемії підтверджено 95 484 666 випадків коронавірусу. При цьому кількість померлих від хвороби становить 2 039 695, а одужали від COVID-19 загалом 68 189 961 особа.