Уряд має бути готовий до початку вакцинації - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Кабінет Міністрів має бути готовий до початку вакцинації від COVID-19 в усіх питаннях.

Люди повинні чітко знати, коли і як вона відбуватиметься, заявив глава держави під час традиційної селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусу, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, оскільки вони – в основній групі ризику. Знаю, що Міністерство охорони здоров’я активно готується до підписання перших контрактів. Люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься», – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами.

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За словами Зеленського, "ми повинні насамперед думати про людей".

Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тривають переговори із шістьма виробниками стосовно постачання в Україну вакцини від COVID-19.

Фото: ОП