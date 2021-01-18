Уряд має бути готовий до початку вакцинації - Зеленський
Люди повинні чітко знати, коли і як вона відбуватиметься, заявив глава держави під час традиційної селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусу, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
«Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, оскільки вони – в основній групі ризику. Знаю, що Міністерство охорони здоров’я активно готується до підписання перших контрактів. Люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься», – заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами.
За словами Зеленського, "ми повинні насамперед думати про людей".
Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тривають переговори із шістьма виробниками стосовно постачання в Україну вакцини від COVID-19.
Фото: ОП