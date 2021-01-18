Зеленський прокоментував рішення Кабміну про зниження ціни на газ

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення, та наголосив, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі й чесної конкуренції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця», – зазначив Зеленський.

В ОП додали, що це рішення запроваджено у зв’язку з впливом пандемії коронавірусу COVID-19 на економічний стан, є тимчасовим, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня затвердив граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. Вона діятиме до завершення опалювального сезону.

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що після цього рішення ціна на газ знизиться в середньому на 30%.