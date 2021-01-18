Газ для побутових споживачів коштуватиме 6,99 гривні – Прем'єр

Кабінет Міністрів ухвалить рішення, відповідно до якого ціна на газ для побутових споживачів становитиме 6,99 грн/куб. м, тобто знизиться на 30%.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час позачергового засідання уряду у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Справедливе і збалансоване рішення напрацьоване... Уряд приймає рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр блакитного палива... Вище постачальники газу не зможуть підіймати ціну", - сказав Шмигаль.

За його словами, така ціна буде діяти до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

"Після сьогоднішнього рішення ціна на газ знизиться в середньому на 30%. Для частини наших громадян зниження буде 40%", - сказав Шмигаль.

Шмигаль також нагадав, що продовжиться підтримка населення субсидіями.

"Середня субсидія становить понад 1600 грн і отримають її понад 3 млн громадян", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв'язку зі зростанням цін на компослуги відбулися акції протестів у різних регіонах.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м.

Фото: КМУ