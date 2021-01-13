Шмигаль ініціює державне регулювання цін на газ для населення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціює запровадження держрегулювання ціни на газ для побутових споживачів.

Про це на засіданні Кабміну заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропонується запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період до завершення карантинних обмежень або поточного опалювального сезону. Пропонована ціна 6,99 грн за кубометр. На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі", - сказав Шмигаль.

За його словами, оскільки деякі компанії продають газ за ціною понад 10 грн, українці отримають 30% економії.

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"Сьогодні ситуація з пандемією ускладнює можливість українців заробляти додаткові доходи і компенсовувати значне зростання цін на біржах на газ. У зв'язку з цим останніми днями уряд і Президент проводили ряд нарад стосовно ситуації з цінами на комунальні послуги. На нараді у Президента, яка відбувалася сьогодні, було прийнято ряд відповідних рішень", - сказав Прем'єр-міністр.

Він нагадав, що з 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення.

"Ми запустили ринок газу, і це процес незворотний. Вже понад пів мільйона українців змінили газопостачальника. Тисячі наших громадян користуються перевагами ринку газу, уклавши у вересні річний контракт на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубометр. Зараз вони заощаджують до 50% порівняно з минулими роками", - наголосив Шмигаль.

При цьому він підкреслив, що газопостачальники, які були монополістами, "роблять усе, аби не відпускати людей, залишати їх у "газовому" рабстві".