На нараді в ОП Зеленському представили план зниження тарифів на газ

Президент Володимир Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання щодо тарифів на газ для населення.

Про це йшлося на енергетичній нараді за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра соціальної політики Марини Лазебної, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та його заступників, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», – заявив Зеленський.

На нараді було повідомлено, що Кабінет Міністрів готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

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Глава Міненерго Юрій Вітренко представив попередній план суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з погляду споживача.

В ОП наголосили, що рішення, які обговорювалися на нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу.

Як повідомлялося, у кількох областях України сьогодні проходять мітинги проти підвищення комунальних тарифів.