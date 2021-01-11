Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи

Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народні депутати готують план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

Як передає Укрінформ, слова Арахамії цитує пресслужба партії у Фейсбуці.

"Він (план - ред.) буде напрацьований і оприлюднений найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

Політик також поінформував, що на 12 січня запланована нарада з Прем’єр-міністром, в. о. міністра енергетики, представниками Офісу Президента і з усіма, кого стосується це питання.

"Якщо потрібні будуть швидкі рішення – ми готові їх ухвалювати в будь-який час. Зараз маємо розібратися з тим, що відбулося, наскільки обгрунтоване підвищення і як у цій ситуації захистити людей", – заявив Арахамія.

Як повідомлялося, у кількох областях України проходять мітинги проти підвищення комунальних тарифів.