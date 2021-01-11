На Вінниччині «тарифні протести» перекрили міжнародну трасу та вулиці

На Вінниччині у понеділок, 11 січня, проходить чотири акції протесту проти підвищення тарифів на енергоносії - у Жмеринці, Гайсині, Тульчині та Брацлаві містяни блокують автодороги.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції у Вінницькій області.

«Акції протесту проходять у чотирьох містах, - Жмеринці, Гайсині, Тульчині та Брацлаві. Сумарно в них бере участь понад 100 осіб. Люди протестують проти підвищення тарифів на газ та електроенергію. Вони улаштували обмеження руху на одній з міжнародних трас та вулицях населених пунктів», - повідомили в департаменті.

Тут зазначили, що наймасовіша акція проходить у м. Гайсин, де на акцію протесту вийшли близько 50 осіб.

У Жмеринці протестувальників удвічі менше, утім вони влаштували обмеження руху на міжнародній трасі М-21, рухаючись пішохідним переходом поблизу міста. З городянами зустрівся міський голова Анатолій Кушнір.

На місцях проведення акції громадський порядок забезпечують правоохоронці. Скрізь, де це можливо, вони забезпечили рух транспорту в об’їзд місць проведення акцій.

фото: vinnitsa.info