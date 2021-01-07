Перекриття траси Київ–Харків: «тарифний» протест тривав годину
Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
«Близько 40 громадян ходили по пішохідному переходу з метою висловлення протесту проти зростання тарифів. Охорону публічного порядку здійснювали понад 30 поліцейських. Мирна акція тривала близько години. У цей час рух транспорту був тимчасово обмежений», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції.
Як повідомляв Укрінформ, о 12 годині 7 січня в м. Валки на Харківщині люди перекрили рух трасою Київ – Харків, протестуючи проти підвищення тарифів на газ і його транспортування. Люди ходили по пішохідному переходу, скандуючи «Ганьба!».
4 січня на Полтавщині близько 300 жителів Лубенського, Оржицького та Пирятинського районів на 2 години перекривали трасу міжнародного значення Київ - Харків, протестуючи проти високих тарифів на розподіл природного газу.
фото: Нацполіція