Перекриття траси Київ–Харків: «тарифний» протест тривав годину

Акція протесту проти підвищення тарифів на газ у м.Валках на Харківщині з перекриттям міжнародної траси Київ – Харків – Довжанський завершилася, порушень публічного порядку не було.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«Близько 40 громадян ходили по пішохідному переходу з метою висловлення протесту проти зростання тарифів. Охорону публічного порядку здійснювали понад 30 поліцейських. Мирна акція тривала близько години. У цей час рух транспорту був тимчасово обмежений», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, о 12 годині 7 січня в м. Валки на Харківщині люди перекрили рух трасою Київ – Харків, протестуючи проти підвищення тарифів на газ і його транспортування. Люди ходили по пішохідному переходу, скандуючи «Ганьба!».

4 січня на Полтавщині близько 300 жителів Лубенського, Оржицького та Пирятинського районів на 2 години перекривали трасу міжнародного значення Київ - Харків, протестуючи проти високих тарифів на розподіл природного газу.

фото: Нацполіція