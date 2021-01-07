На Харківщині люди перекрили трасу через підвищення тарифів на газ

У місті Валки на Харківщині люди перекрили рух трасою Київ – Харків, протестуючи проти підвищення тарифів на газ і його транспортування.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області.

«У зв’язку з проведенням акції протесту через підвищення цін на газ та його транспортування, громадяни планують перекривати державну дорогу М-03 Київ-Харків-Довжанський у м. Валки біля поста поліції о 12:00 годині. Акція триватиме близько години (з 12:00 до 13:00)», - йдеться у повідомленні.

Автомобілістам САД рекомендує об’їжджати ділянку за наведеною схемою.

За даними очевидців, поблизу Валок утворився значний затор. Люди ходять по пішохідному переходу та скандують: «Ганьба!».

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На місці працює поліція.

Як повідомляв Укрінформ, 4 січня на Полтавщині близько 300 жителів Лубенського, Оржицького та Пирятинського районів на 2 години перекривали трасу міжнародного значення Київ - Харків, протестуючи проти високих тарифів на розподіл природного газу.