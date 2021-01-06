У Коломиї вимагають скасувати рішення про підняття вартості транспортування газу

Коломийська міська рада вимагає у Президента України Володимира Зеленського, уряду та НКРЕКП скасувати рішення про підняття вартості транспортування газу на Прикарпатті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє міськрада у Фейсбуці.

«… Міська рада з ініціативи міського голови звернулася до Президента Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з вимогою скасувати рішення про підняття вартості транспортування газу в нашій області», - йдеться у повідомленні.

В міськраді переконані, що таке рішення збільшує навантаження на мешканців області та не вирішує технічних проблем самого постачальника.

«Окрім того, мешканці приватного сектору встановлювали мережі газопостачання за свій кошт, тому є несправедливим рішення про стягнення з них додаткових коштів за транспортування газу», - зазначає Коломийська міська рада.

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За інформацією АТ « Івано-Франківськгаз», відповідно до постанови НКРЕКП від 30.12.2020 року № 2772 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», змінено розмір тарифу на послуги розподілу природного газу. З 01 січня 2021 року тариф затверджений у розмірі 2,292 грн з урахуванням ПДВ за 1 кубічний метр замовленої потужності. Досі тариф на послуги транспортування природного газу складав 1,38 грн за 1 куб. м