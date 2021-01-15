Вітренко: Сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів

Україні, попри дефіцит електроенергії, вдасться найближчим часом уникнути віялових відключень.

Про це виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle, передає Укрінформ.

"Зараз у нас є дефіцит електроенергії на ринку", - зазначив Вітренко.

За його словами, це пов'язано з низьким виробітком енергії на сонячних та вітрових електростанціях через погодні умови. "У нас не вистачає вугілля на складах і з наступного понеділка ми включаємо газомазутні блоки, тому що спостерігається дефіцит електроенергії", - продовжив Вітренко.

Брак вугілля на складах він пояснив тим, що останній квартал минулого року теплові електростанції працювали на піку потужностей, оскільки на ремонтах перебували блоки атомних електростанцій. За його словами, дефіцит електроенергії становить тисячі мегаватів, який планують покрити за рахунок включення газомазутних блоків.

"Я сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів, (...) не буде віялових відключень електроенергії", - сказав Вітренко.

Він додав, що Україна має стати частиною великої європейської енергосистеми, щоб такі ситуації не повторювалися в майбутньому.

Щодо цін на газ для населення Вітренко зазначив, що уряд вирішив знизити їх для побутових споживачів з 1 лютого. "За результатами моніторингу ринку природного газу було виявлено, що переважна частина постачальників - регіональні постачальні компанії - фактично зловживає своїм домінуючим становищем", - констатував виконувач обов'язків міністра. "Як тимчасовий карантинний захід уряд вирішив обмежити граничну ціну постачання газу населенню", - зауважив Вітренко.

За його словами, цей крок можна вважати ринковим заходом, оскільки уряд не зобов'язує нікого постачати газ за такою ціною, а споживачі матимуть змогу купувати блакитне паливо в "Нафтогазу". Вітренко додав, що знижені ціни будуть діяти до кінця карантину і фактично до кінця опалювального сезону.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на ПрАТ "НЕК "Укренерго", протягом 16-20 січня, коли за прогнозом очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України, "віялових відключень" електроенергії або обмежень видачі потужності для промисловості не планується.