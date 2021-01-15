Укренерго запевняє, що «віялових відключень» у морози не буде

Протягом 16-20 січня, коли за прогнозом очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України, «віялових відключень» електроенергії або обмежень видачі потужності для промисловості не планується.

Як передає Укрінформ, про це повідомило ПрАТ "НЕК "Укренерго".

«Зважаючи на появу в пресі публікацій щодо нібито можливості введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення"), повідомляємо, що такі заходи наразі не плануються", - йдеться у повідомленні.

Також не застосовуватиметься інший інструмент – графік обмеження потужності (ГОП) для окремих промислових підприємств.

Цей інструмент передбачає зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це є можливим, без порушення їхніх технологічних процесів. Застосування такого інструменту оператором системи передачі заздалегідь погоджується з Міністерством енергетики на випадок непередбачуваної втрати значного обсягу генерації в енергосистемі в період пікових навантажень.

"Виходячи з поточної ситуації в енергосистемі, введення таких графіків під час періоду низьких температур також не планується", - розповіли в Укренерго.

Натомість, для проходження складного періоду Укренерго визначило низку заходів для балансування енергосистеми та покриття додаткового навантаження в години ранкового та вечірнього максимумів споживання.

Ключовими заходами є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС та ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС). При цьому, зважаючи на те, що сьогодні на складах ТЕС та ТЕЦ запаси вугілля станом на 14 січня дорівнюють 688 тис. тонн при мінімально необхідних 900 тис. тонн, включення в роботу додаткових енергоблоків теплових електростанцій може бути здійснено на резервному паливі (газ, мазут), зазначають в компанії.

В Укренерго підкреслюють, що наразі в період сезонного підвищення споживання електроенергії для балансування енергосистеми позитивним фактором є включення в роботу 15 січня 2021 року 5-го енергоблоку Запорізької АЕС, а також продовження роботи 1-го енергоблоку ЗАЕС до кінця доби 22 січня 2021 року. Таким чином, у найближчі вісім діб Запорізька АЕС зможе працювати шістьма блоками на загальній потужності 5 600 МВт. Це стало можливим завдяки включенню під навантаження повітряної лінії 750 кВ «Запорізька АЕС — Каховська», будівництво якої НЕК «Укренерго» завершило у листопаді 2020 року.

Як повідомлялося, протягом 16-20 січня 2021 року за прогнозом очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17°С. Ця обставина спричинює сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії, яке в пікові години доби може зростати до 3 000 МВт і загалом сягати 25 000 тис. МВт.