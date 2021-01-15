Перебоїв з електрикою під час морозів не буде - РНБО

Підприємства енергетики здатні забезпечити стабільне енерго- та теплозабезпечення вітчизняних споживачів, насамперед населення.

Про це, передає Укрінформ, йшлося на міжвідомчій нараді з питань стабільного забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями, яку провів Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Апарат РНБО України проводить планову і системну роботу щодо моніторингу стану забезпечення безперебійної роботи підприємств теплової генерації у зв’язку із очікуваним погіршенням погодних умов, і відповідні листи були направлені на ім’я Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля та головам ОДА 11 січня 2021 року», - цитує пресслужба секретаря РНБО.

Данілов звернув увагу на неприпустимість зниження рівня виконавської дисципліни, відзначивши незадовільне виконання Указу Президента України Володимира Зеленського від 02 грудня 2019 року № 874, яким було введене в дію рішення РНБО від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки».

Секретар РНБО також звернув увагу на необхідність посилення контролю за роботою об’єктів критичної інфраструктури у зимовий період.

Представники міністерств і відомств поінформували про поточний стан справ у енергетичній сфері та запевнили, що підприємства енергетики здатні забезпечити стабільне енерго- та теплозабезпечення вітчизняних споживачів, насамперед населення.

Як зазначає пресслужба, відбувся обмін думками щодо шляхів розв’язання наявних у галузі проблем, зокрема, в частині постачання вугілля на ТЕС у кількості, необхідній для забезпечення резерву належного рівня, зважаючи на очікуване пікове навантаження через різке пониження температури.

Також Данілов звернувся до учасників наради щодо питання розробки Стратегії енергетичної безпеки, створення якої передбачено Стратегією національної безпеки України. За його словами, в цій стратегії необхідно обов’язково враховувати існуючі виклики. «Необхідно розбудувати сталу систему енергозабезпечення країни. Це вкрай важливе завдання», - сказав О. Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.

Стратегія національної безпеки визначає основні напрями державної політики у сфері нацбезпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації.