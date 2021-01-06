Ціни на електроенергію для населення значно нижчі ринкових — Вітренко

Ціна на електроенергію для побутових споживачів значно нижче ринкової.

Про це повідомив у Фейсбуці т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Укрінформ.

"Ціна на електроенергію для побутових споживачів (населення) значно нижче ринкової, але люди все одно незадоволені, тому що у них мало грошей на оплату електроенергії навіть за такими цінами", - написав Вітренко.

За його словами, ціна на електроенергію на оптовому ринку України в середньому є нижчою за ціни у європейських сусідів, тарифи на передачу та розподіл в середньому є значно нижчими.

"Але великі промислові споживачі все одно незадоволені, тому що одним потрібна стабільність, іншим гнучкість, всім потрібна прогнозованість, а цього на ринку не вистачає", - розповів Вітренко.

Він також нагадав про проблему атомної та "зеленої" генерацій в Україні.

"У найбільшого виробника (ДП НАЕК "Енергоатом", - ред.) відносно низька виробнича собівартість, але йому все одно катастрофічно не вистачає грошей, тому що це дійна корова, та й ще в клітці з хижаками. У «зелених» виробників високий тариф, за яким держава зобов’язалась викуповувати електроенергію, але вони незадоволені, тому що держава перед ними заборгувала", - відзначив Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні нового року уряд скасував пільгові 100 кВт-год. для населення до 31 березня 2021 року, а також переглянув умови ПСО для ДП "НАЕК "Енергоатом". Тепер уся електроенергія для населення коштуватиме 1,68 грн за кВт-год., а "Енергоатом" продаватиме ДП "Гарантований покупець" електроенергію за двосторонніми договорами за ціною 150 грн за 1 МВт-год.