У Мінекономіки запевнили, що держрегулювання ціни на газ є тимчасовим

Впровадження державного регулювання ціни на газ для населення на період карантинних обмежень – це вкрай необхідний тимчасовий захід.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"Впровадження на період карантинних обмежень державного регулювання ціни на газ для населення – це вкрай необхідний тимчасовий захід, і він є найбільш ефективним в умовах зловживань з боку компаній-постачальників газу. Ми не повертаємося до державного регулювання цін на природний газ і я підкреслюю, що прийняте рішення є тимчасовим та спричинено лише критичною ситуацією, нам потрібно захистити українців, особливо у ті дні, коли температурні режими будуть падати", - написала Свириденко.

Вона зазначила, що глава держави та уряд України мають політичну волю для продовження реформ.

"Ми переконані у потребі довгострокових та сталих рішень, працюємо над запровадженням чесних та прозорих правил на ринку. Ця нездорова монополія на роздрібному ринку є проблемою, яку треба вирішувати вже сьогодні. Також необхідно підтримати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а за необхідності створити додаткову спроможність для реалізації нею своїх повноважень: максимально ефективно та у стислі терміни", - зазначила Свириденко.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м. За його словами, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.