Ціна на газ не зміниться для тих, хто має вигідні річні контракти - Кабмін

Ті громадяни, які підписали річні контракти на постачання газу, платитимуть за газ за тією ціною, яка зафіксована у їх контракті.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час позачергового засідання уряду у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу заспокоїти тих, хто має річні контракти нижче за 6,99 копійок, залишаться із цими контрактами оскільки вони були підписані на рік", - наголосив Шмигаль.

Він підкреслив, що ринок газу дає можливість змінити постачальника і обрати найбільш вигідну пропозицію на ринку. Разом з тим, за словами Шмигаля, "значна частина людей не встигли вчасно розібратися і скористатися перевагами ринку".

«Тому уряду доводиться вводити додаткові механізми, які захищають ринок і захищають споживача. Але я хочу, щоб кожен почув: ринок газу - це незворотній крок. Зараз ми вводимо верхню межу ціну, а далі ми зробимо так, щоб усі газопостачальні компанії представили свої річні продукти для українців. Люди підпишуть річний контракт і розумітимуть, скільки вони платитимуть взимку та влітку", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, відповідно до якого ціна на газ для побудових споживачів становитиме 6,99 грн за кубометр, тобто знизиться на 30%.