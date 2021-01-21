У Британії за добу - рекордна кількість смертей від коронавірусу

У Великій Британії другий день поспіль фіксують рекордну кількість смертей від коронавірусної хвороби за добу – 1 820.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що днем раніше у Британії зафіксували 1 610 смертей за добу.

Прем’єр-міністр країни Борис Джонсон назвав цю цифру жахливою, оскільки загальна кількість смертей з початку пандемії наближається до 100 тисяч. Наразі у Британії зафіксовано 93 290 летальних випадків від COVID-19.

За даними британського МОЗ, тільки в 2021 році вже зареєстровано близько 20 тисяч смертельних випадків. Цифра у 1 820 смертей на 16% більша за показник, зафіксований минулої середи.

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Від початку пандемії у Великій Британії зафіксували 3 505 754 випадків інфікування, з них за останню добу - 38 905. Це на 18% менше за кількість випадків тиждень тому.

Як повідомляв Укрінформ, кожен восьмий житель Англії захворів на коронавірусну хворобу та мав антитіла станом на грудень 2020 року.

У світі станом на ранок 21 січня зафіксовано понад 97,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 69,8 мільйона осіб.

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