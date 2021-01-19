У Британії за добу від коронавірусу померли 1 610 осіб

У Великій Британії зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусної хвороби за добу – 1 610.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Попередній найвищий показник - 1564 летальні випадки - був зафіксований у країні 13 січня.

При цьому уточнюється, що до статистики летальних випадків від коронавірусу включають осіб, які померли протягом 28 днів після того, як у них підтвердили COVID-19.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Великій Британії перевищила 90 тисяч.

Від початку пандемії у Великій Британії зафіксували 3 466 849 випадків COVID-19, з них 33 355 за останню добу. Країна посідає п’яте місце у світовій статистиці за кількістю випадків коронавірусу.

За даними уряду, наразі 4 266 577 британців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, кожен восьмий житель Англії захворів на коронавірусну хворобу та мав антитіла станом на грудень 2020 року.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 96 280 871 випадок коронавірусу, зокрема 2 056 518 летальних, одужали 68 858 932 людини.