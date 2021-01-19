У Британії за добу від коронавірусу померли 1 610 осіб

У Британії за добу від коронавірусу померли 1 610 осіб

Укрінформ
У Великій Британії зафіксували новий антирекорд смертей від коронавірусної хвороби за добу – 1 610.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Попередній найвищий показник - 1564 летальні випадки - був зафіксований у країні 13 січня.

При цьому уточнюється, що до статистики летальних випадків від коронавірусу включають осіб, які померли протягом 28 днів після того, як у них підтвердили COVID-19.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Великій Британії перевищила 90 тисяч.

Від початку пандемії у Великій Британії зафіксували 3 466 849 випадків COVID-19, з них 33 355 за останню добу. Країна посідає п’яте місце у світовій статистиці за кількістю випадків коронавірусу.

За даними уряду, наразі 4 266 577 британців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, кожен восьмий житель Англії захворів на коронавірусну хворобу та мав антитіла станом на грудень 2020 року.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 96 280 871 випадок коронавірусу, зокрема 2 056 518 летальних, одужали 68 858 932 людини.

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