Британія почала COVID-щеплення сімдесятирічних громадян

Велика Британія у рамках вакцинації від коронавірусу почала щеплення громадян, старших за 70 років, а також «клінічно уразливих» хворих.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Sky News.

«Тепер ми можемо розширити програму вакцинації за межі пріоритетних груп - мешканців і персоналу будинків для людей похилого віку, лікарів, а також людей віком від 80 років, - до осіб, старших за 70 років», - повідомив представник Національної служби охорони здоров'я Стівен Повіс.

Як повідомляється, для чергової пріоритетної групи населення, до якої, крім 70-річних, належать «клінічно уразливі» пацієнти, наприклад, онкологічні хворі, передбачено більш як 4,6 мільйона доз вакцини.

Окрім того, від понеділка британці зможуть зробити щеплення від COVID на території соборів, іподромів, фудкортів та в інших громадських місцях.

Як повідомлялося, першу дозу вакцини від COVID-19 отримали вже близько 4 мільйонів жителів Британії.