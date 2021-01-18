Усі дорослі британці отримають COVID-щеплення до вересня — глава МЗС

Усіх дорослі жителі Об’єднаного королівства до вересня зможуть отримати бодай одне щеплення від COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це в ефірі Sky News заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб

“Ми ставимо собі за мету до вересня запропонувати усім дорослим жителям першу дозу. Якщо це вдасться зробити раніше — чудово, але такий наш план”, - сказав Рааб.

Водночас він не став обіцяти, що кожен зможе отримати другу дозу протягом 12 тижнів після першого щеплення, зазначивши лише, що уряд “вірогідно, зможе забезпечити це”.

Рааб додав, що певні запроваджені у зв’язку із пандемією обмеження зможуть бути скасовані на початку весни, аби країна почала поступово “повертатися до норми”.

“Ми б хотіли вийти з цих національних локдаунів якомога швидше. Описаний мною план передбачає, що до початку весни, бажано до березня, ми зможемо ухвалити ці рішення”, - зауважив міністр.

За його словами послаблення карантинних обмежень проходитиме поступово.

“Думаю, правильно сказати, що ми не робитимемо все одразу. Послаблюючи національний локдаун, ми застосовуватимемо поетапний підхід”, - підсумував він.

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Нагадаємо: вже понад 3,8 млн британців отримали перше щеплення від COVID-19. Лише протягом останніх 24 годин було зроблено майже 300 тисяч щеплень.