Усі дорослі британці отримають COVID-щеплення до вересня — глава МЗС

Усі дорослі британці отримають COVID-щеплення до вересня — глава МЗС

Укрінформ
Усіх дорослі жителі Об’єднаного королівства до вересня зможуть отримати бодай одне щеплення від COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це в ефірі Sky News заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб 

“Ми ставимо собі за мету до вересня запропонувати усім дорослим жителям першу дозу. Якщо це вдасться зробити раніше — чудово, але такий наш план”, - сказав Рааб.

Водночас він не став обіцяти, що кожен зможе отримати другу дозу протягом 12 тижнів після першого щеплення, зазначивши лише, що уряд “вірогідно, зможе забезпечити це”. 

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Рааб додав, що певні запроваджені у зв’язку із пандемією обмеження зможуть бути скасовані на початку весни, аби країна почала поступово “повертатися до норми”.

“Ми б хотіли вийти з цих національних локдаунів якомога швидше. Описаний мною план передбачає, що до початку весни, бажано до березня, ми зможемо ухвалити ці рішення”, - зауважив міністр. 

За його словами послаблення карантинних обмежень проходитиме поступово.

“Думаю, правильно сказати, що ми не робитимемо все одразу. Послаблюючи національний локдаун, ми застосовуватимемо поетапний підхід”, - підсумував він.

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Нагадаємо: вже понад 3,8 млн британців отримали перше щеплення від COVID-19. Лише протягом останніх 24 годин було зроблено майже 300 тисяч щеплень.

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