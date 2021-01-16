З понеділка Британія не пускатиме до себе без довідки про COVID-тест

З понеділка Британія не пускатиме до себе без довідки про COVID-тест

Укрінформ
Британський уряд прийняв рішення на початку наступного тижня змінити правила перетину своїх кордонів для всіх, хто прибуває в країну, через появу нових штамів коронавірусу.

Як повідомляє ВВС, від подорожуючих вимагатимуться докази на негативний COVID-тест, передає Укрінформ.

«Кожен, хто летить в країну з-за кордону, має обов’язково надати доказ негативного COVID-тесту перед тим, як вирушити в дорогу», - зазначається в повідомленні.

У цьому зв’язку прем’єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що цей крок запроваджується, «щоби захиститися від ризику» ще невстановлених нових штамів коронавірусу.

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Перед цим у Британії були введені обмеження на подорожі з Південної Америки та Португалії через занепокоєння щодо нового різновиду вірусної хвороби, який виявили в Бразилії.

Борис Джонсон заявив, що нові правила діятимуть щонайменше до 15 лютого.

Нагадаємо: 14 грудня 2020 року у Великій Британії повідомили, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2. Британський уряд посилив карантинні обмеження у Лондоні та на південному сході Англії.

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Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, від початку пандемії коронавірусної інфекції у світі померли вже понад 2 мільйони осіб.

Фото: СТК

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