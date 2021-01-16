З понеділка Британія не пускатиме до себе без довідки про COVID-тест

Британський уряд прийняв рішення на початку наступного тижня змінити правила перетину своїх кордонів для всіх, хто прибуває в країну, через появу нових штамів коронавірусу.

Як повідомляє ВВС, від подорожуючих вимагатимуться докази на негативний COVID-тест, передає Укрінформ.

«Кожен, хто летить в країну з-за кордону, має обов’язково надати доказ негативного COVID-тесту перед тим, як вирушити в дорогу», - зазначається в повідомленні.

У цьому зв’язку прем’єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що цей крок запроваджується, «щоби захиститися від ризику» ще невстановлених нових штамів коронавірусу.

Перед цим у Британії були введені обмеження на подорожі з Південної Америки та Португалії через занепокоєння щодо нового різновиду вірусної хвороби, який виявили в Бразилії.

Борис Джонсон заявив, що нові правила діятимуть щонайменше до 15 лютого.

Нагадаємо: 14 грудня 2020 року у Великій Британії повідомили, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2. Британський уряд посилив карантинні обмеження у Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, від початку пандемії коронавірусної інфекції у світі померли вже понад 2 мільйони осіб.

Фото: СТК