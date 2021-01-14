Шотландія вводить найсуворіші карантинні обмеження

Шотландія вводить найсуворіші карантинні обмеження

Коронавірус
Укрінформ
У Шотландії з 16 січня запроваджується найсуворіший рівень карантину з метою протидії поширенню коронавірусу.

Про посилення обмежень оголосила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, передає Укрінформ із посиланням на The Independent.

За словами Стерджен, ситуація з коронавірусом у Шотландії "є дуже нестабільною та надзвичайно серйозною". Із COVID-19 госпіталізовані 1829 осіб, 142 пацієнти перебувають у реанімації.

Відповідно до нових обмежень, починаючи з 16 січня у Шотландії буде заборонено розпивати спиртні напої у громадських місцях та взагалі просто неба.

Також уряд посилив правила продажу в режимі самовивезення товарів. Тепер послуги з самовивезення можуть пропонувати тільки заклади роздрібної торгівлі, котрі продають предмети першої потреби, а також одяг, дитячі товари та книжки.

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Жителі Шотландії зможуть залишати свої оселі тільки для роботи, отримання медичних послуг та купівлі продуктів. Громадянам наполегливо рекомендується уникати непотрібних поїздок, щоб уникнути ризику поширення COVID-19.

Як зазначається, протягом доби у Шотландії зафіксували 1707 нових випадків COVID-19, 64 пацієнти померли.

Фото: news.sky.com

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