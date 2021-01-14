Шотландія вводить найсуворіші карантинні обмеження

У Шотландії з 16 січня запроваджується найсуворіший рівень карантину з метою протидії поширенню коронавірусу.

Про посилення обмежень оголосила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, передає Укрінформ із посиланням на The Independent.

За словами Стерджен, ситуація з коронавірусом у Шотландії "є дуже нестабільною та надзвичайно серйозною". Із COVID-19 госпіталізовані 1829 осіб, 142 пацієнти перебувають у реанімації.

Відповідно до нових обмежень, починаючи з 16 січня у Шотландії буде заборонено розпивати спиртні напої у громадських місцях та взагалі просто неба.

Також уряд посилив правила продажу в режимі самовивезення товарів. Тепер послуги з самовивезення можуть пропонувати тільки заклади роздрібної торгівлі, котрі продають предмети першої потреби, а також одяг, дитячі товари та книжки.

Жителі Шотландії зможуть залишати свої оселі тільки для роботи, отримання медичних послуг та купівлі продуктів. Громадянам наполегливо рекомендується уникати непотрібних поїздок, щоб уникнути ризику поширення COVID-19.

Як зазначається, протягом доби у Шотландії зафіксували 1707 нових випадків COVID-19, 64 пацієнти померли.

Фото: news.sky.com