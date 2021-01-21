У світі зафіксували понад 97,3 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 21 січня зафіксовано понад 97,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 69,8 мільйона осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлено 97 309 892 випадки COVID-19, зокрема 2 083 326 – летальних, одужали 69 851 616 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 28 290 нових випадків, загинули 1 666 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (24 998 975), Індія (10 611 719) та Бразилія (8 639 868).

Фото: Mårten Lampén/Yle