У Німеччині – перша смерть після повторного зараження коронавірусом
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Süddeutscher Zeitung.
73-річний житель землі Баден-Вюртемберг помер 11 січня, а заразився в грудні, підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я федеральної землі. Вперше він перехворів у квітні минулого року. Між двома позитивними тестами симптомів у чоловіка не було. Смерть настала внаслідок пневмонії та сепсисом з поліорганною недостатністю, викликаними вірусом.
Експерти мають складнощі з тим, аби з’ясовати, чи хворів пацієнт одною і тою ж формою SARS-CoV-2 або в повторному випадку йдеться про мутацію вірусу – весняні аналізи вже знищені.
Це перший підтверджений випадок смерті унаслідок повторного зараження.
Повторні зараження коронавірусом досі були рідкістю. Перший у світі підтверджений випадок був зафіксований у серпні, коли чоловік з Гонконгу опинився позитивним після відвідування Іспанії. З тих пір про повторне зараження повідомляється з усього світу - у Гонконгу, Бельгії, Еквадорі, Індії та США. Принаймні 15 випадків вважаються підтвердженими.
Відомо про 2 випадки смерті внаслідок повторного інфікування - у 89-річної голландки та 74-річного жителя Ізраїлю, вони обидва страждали важкими хворобами.
Як повідомлялось, напередодні в Німеччині було прийняте рішення щодо продовження до середини лютого та посилення карантинних обмежень через побоювання швидкого розповсюдження британського штаму коронавірусу.
За даними Інституту Роберта Коха, протягом 19 січня у країні було підтверджено 15 974, Загалом з початку пандемії – 1 068 002. Померло за останні 24 години, 1 142 загалом 48 770.
Фото: Felipe Dana/dpa