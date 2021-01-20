У Німеччині – перша смерть після повторного зараження коронавірусом

У Німеччині від COVID-19 помер чоловік, який заразився коронавірусом удруге.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Süddeutscher Zeitung.

73-річний житель землі Баден-Вюртемберг помер 11 січня, а заразився в грудні, підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я федеральної землі. Вперше він перехворів у квітні минулого року. Між двома позитивними тестами симптомів у чоловіка не було. Смерть настала внаслідок пневмонії та сепсисом з поліорганною недостатністю, викликаними вірусом.

Експерти мають складнощі з тим, аби з’ясовати, чи хворів пацієнт одною і тою ж формою SARS-CoV-2 або в повторному випадку йдеться про мутацію вірусу – весняні аналізи вже знищені.

Це перший підтверджений випадок смерті унаслідок повторного зараження.

Повторні зараження коронавірусом досі були рідкістю. Перший у світі підтверджений випадок був зафіксований у серпні, коли чоловік з Гонконгу опинився позитивним після відвідування Іспанії. З тих пір про повторне зараження повідомляється з усього світу - у Гонконгу, Бельгії, Еквадорі, Індії та США. Принаймні 15 випадків вважаються підтвердженими.

Відомо про 2 випадки смерті внаслідок повторного інфікування - у 89-річної голландки та 74-річного жителя Ізраїлю, вони обидва страждали важкими хворобами.

Як повідомлялось, напередодні в Німеччині було прийняте рішення щодо продовження до середини лютого та посилення карантинних обмежень через побоювання швидкого розповсюдження британського штаму коронавірусу.

За даними Інституту Роберта Коха, протягом 19 січня у країні було підтверджено 15 974, Загалом з початку пандемії – 1 068 002. Померло за останні 24 години, 1 142 загалом 48 770.

Фото: Felipe Dana/dpa