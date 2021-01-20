У пацієнтів і лікарів берлінської клініки виявили «британський» штам
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Berliner Morgenpost.
Усі випадки виявлено у відділенні внутрішніх захворювань і кардіології клініки Vivantes університету Гумбольдта. Інфіковані стверджують, що не були у Британії останнім часом.
Британський штам також підтвердили у трьох мешканців землі Північний Рейн-Вестфалія.
Окрім того, у Баварії у 35 пацієнтів і медперсоналу клініки в районі Гарміш-Партенкірхена напередодні було виявлено штам коронавірусу, який не належать ні до британського, ні до південноафриканського типу.
Тим часом експерти компаній BioNTech та Pfizer оголосили, що їхня вакцина, яка переважно використовується в Німеччині для COVID-щеплень, згідно з первинними дослідженнями, ефективна проти B.1.1.7 (британський штам).
Станом на 20 січня вакциновано майже 1 млн 300 тис. жителів Німеччини або 1,5% відсотка населення. Майже 43 тисячі осіб отримали вже дві дози.
Як повідомлялося, напередодні влада ФРН вирішила посилити і продовжити карантин до середини лютого задля протидії швидкому розповсюдженню британського штаму коронавірусу.
За даними Інституту Роберта Коха, протягом 19 січня у Німеччині було підтверджено 15 974 нових випадків інфікування, померли 1148 осіб. Загалом з початку пандемії виявили 1 068 002 випадків COVID-19, у тому числі 48 770 летальних.
Фото: news.sky.com