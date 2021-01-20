У пацієнтів і лікарів берлінської клініки виявили «британський» штам

Штам коронавірусу, який вперше було виявлено у Великій Британії, підтвердили у чотирьох пацієнтів та двох працівників берлінської лікарні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Berliner Morgenpost.

Усі випадки виявлено у відділенні внутрішніх захворювань і кардіології клініки Vivantes університету Гумбольдта. Інфіковані стверджують, що не були у Британії останнім часом.

Британський штам також підтвердили у трьох мешканців землі Північний Рейн-Вестфалія.

Окрім того, у Баварії у 35 пацієнтів і медперсоналу клініки в районі Гарміш-Партенкірхена напередодні було виявлено штам коронавірусу, який не належать ні до британського, ні до південноафриканського типу.

Тим часом експерти компаній BioNTech та Pfizer оголосили, що їхня вакцина, яка переважно використовується в Німеччині для COVID-щеплень, згідно з первинними дослідженнями, ефективна проти B.1.1.7 (британський штам).

Станом на 20 січня вакциновано майже 1 млн 300 тис. жителів Німеччини або 1,5% відсотка населення. Майже 43 тисячі осіб отримали вже дві дози.

Як повідомлялося, напередодні влада ФРН вирішила посилити і продовжити карантин до середини лютого задля протидії швидкому розповсюдженню британського штаму коронавірусу.

За даними Інституту Роберта Коха, протягом 19 січня у Німеччині було підтверджено 15 974 нових випадків інфікування, померли 1148 осіб. Загалом з початку пандемії виявили 1 068 002 випадків COVID-19, у тому числі 48 770 летальних.

Фото: news.sky.com