Данія продовжила локдаун через «британський» коронавірус

Данія продовжила обмежувальні заходи через зростання кількості випадків зараження новим штамом вірусу, вперше виявленим у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local Denmark.

Зазначається, що обмеження, термін дії яких закінчувався 17 січня, були продовжені на три тижні, до 7 лютого.

Це закриття шкіл, університетів і другорядних магазинів, вимога, де можливо, дистанційної роботи. Серед інших обмежень - ліміт публічних зібрань до п’яти осіб, обов'язкове використання захисної маски для обличчя в громадських місцях усередині приміщень.

Більш заразний варіант коронавірусу B117, вперше виявлений у Британії у грудні, є ключовою причиною занепокоєння влади та рішення про продовження обмежень.

«Варіант B117 поширюється в Данії», - сказав міністр охорони здоров'я країни Магнус Хойніке на брифінгу.

За його словами, у Данії виявлено 208 випадків мутованого вірусу.

В останній тиждень 2020 року цей штам становив 2,4% позитивних тестів на COVID-19. У перший тиждень 2021 року показник зріс до 3,6%.

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Міністр юстиції Нік Хеккеруп підтвердив, що на додаток до продовження національного карантину до 7 лютого також продовжені обмеження на поїздки. Данія наразі визначає всі країни як "червоні", тобто МЗС країни не рекомендує виїжджати за кордон.

У світі станом на ранок 14 січня зафіксовано понад 92,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 66,2 млн осіб.

Фото: АА